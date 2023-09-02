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Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области, один человек погиб

02 сентября 2023, 15:03
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ещё два человека получили серьёзные осколочные ранения. В настоящее время они находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.


Гладков написал, что повреждены около 20 домов.

В зоне, подвергшейся обстрелу, работают оперативные и аварийные службы.

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Мэр Донецка Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в здание школы-интерната
02 сентября 2023, 13:54

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Украинские военные нанесли прямой удар в здание школы-интерната в Донецке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулезмин.
В результате обстрела в Петровском районе Донецка была повреждена крыша учебного корпуса школы-интерната №3. 
Кулемзин предупредил жителей о продолжении атак и призвал быть осторожными.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили из-за обстрелов пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что за полчаса, с 11:50 до 12:20, украинские войска выпустили свыше 30 снарядов на территорию ДНР, 22 из которых – американские кассетные боеприпасы.

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#днр
#обстрел
#снаряд
#школа
#всу
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СЦКК: Украинские военные выпустили на территорию ДНР более 20 кассетных боеприпасов за полчаса
02 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/frantic00

Украинские военные обстреляли Донецк 22 кассетными снарядами и девятью боеприпасами другого калибра за полчаса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
В 11:50 два снаряда было выпущено на территорию населённого пункта Орловка.

С 11:55 до 12:20 ещё 20 кассетных боеприпасов было запущено по Ясиноватскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.

А с 11:45 до 12:00 ВСУ выпустили ещё девять снарядов другого формата.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в здание ТРЦ «Донецк Сити». В результате обстрела пострадала шестилетняя девочка, которая вскоре погибла от полученных ранений.

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#всу
#снаряд
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#днр
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Член комитета Совфеда Башкин рассказал, что будет в случае поставки США снарядов с обеднёнными ураном
Член комитета Совфеда Башкин: Россия уничтожит американские снаряды с обеднённым ураном
02 сентября 2023, 13:02

Фото: iStock/bbsferrari

Если Украина получит американские снаряды с обеднённым ураном, то российские войска, вероятнее всего, уничтожат их. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена анонсирует отправку Украине снарядов с обеднённым ураном.

Башкин отметил, что Великобритания уже поставляла ВСУ такие снаряды, весь запас которых был уничтожен ВС РФ. То же ждёт и американские снаряды. 

Однако политик добавил, что использование подобного вооружения наносит вред окружающей среде и людям из-за содержания радиоактивного компонента. Но, по словам Башкина, тогда вина за это полностью лежала на Британии.

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#поставки
#украина
#сша
#снаряд
#ядерное оружие
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Asia Times: тотальная мобилизация не принесёт Украине успеха в контрнаступлении
02 сентября 2023, 12:36

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Тотальная мобилизация на Украине принесёт Зеленскому ещё больше проблем. Об этом в издание Asia Times написал Стивен Брайен.
В статье сообщается, что под мобилизацию, в том числе, пойдут и студенты, поскольку все стратегические резервные подразделения ВСУ уже задействованы. Менее боеспособные военные в настоящее время мобилизуются из Львова.

При этом, уточняется, что даже тотальная мобилизация не поможет Украине продолжать контрнаступление и, тем более, преуспевать в этом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине планируется мобилизовать условно годных к военной службе мужчин. Для этого в первую очередь надо дать чёткое определение понятиям «годен» и «условно годен», чтобы понять, какие действия на фронте могут выполнять представители то или иной категории. 

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#мобилизация
#украина
#владимир зеленский
#всу
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«Некого и нечего защищать»: в ДНР назвали причину массового дезертирства в рядах ВСУ
02 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал информацию о росте числа украинских дезертиров тем, что им «некого и нечего защищать». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Гагин привёл информацию издания Le Figaro, которое ранее заявляло, что украинские военные любыми путями пытаются уклониться от службы и покинуть страну. Он объяснил это тем, что «срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте – это часы».

Советник Дениса Пушилина также подчеркнул, что украинские военные осознают всю мощь российской армии, поэтому не готовы идти на фронт. К тому же, у них для этого нет конкретной цели, поскольку защищать Зеленского, который не щадит свой народ, «действительно глупо».

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#всу
#армия
#днр
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Глава парламента Крыма Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму – дешёвая пиар-акция
02 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/gutaper

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал попытки ВСУ высадиться на полуострове дешёвыми пиар-акциями, которые не увенчаются успехом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в конце августа в Чёрном море были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общее количество которых не превышало 50 человек.

Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.

Кроме того, глава крымского парламента уточнил, что Украине нет смысла предпринимать такие попытки, поскольку они будут пресечены ещё до фактического прибытия на полуостров. 

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#крым
#украина
#военные
#россия
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NYT: Военные ВСУ в ужасе от новой тактики использования Россией минных полей
02 сентября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Украинские военные рассказали о новой тактике использования мин Вооруженными Силами РФ, которая повергает их в ужас. Кроме того, она не дает возможности делать проходы в минных полях для живой силы и техники.
Украинские морские пехотинцы рассказали обозревателю The New-York Times, что русские адаптируются к новым условиям боевых действий. В частности, военнослужащие ВС РФ используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Российские военные разливают по полю горючее вещество. Как только украинские саперы приступают к расчистке прохода, русские сбрасывают с дрона гранату, и минное поле превращается в море огня и взрывов.

В публикации также отмечается, что украинские военные и наемники признают превосходство российской армии по многим компонентам. Ветеран морской пехоты ВСУ по имени Денис сказал, что у русских больше танков, больше артиллерии, больше дронов и больше людей.

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#военные
#ветеран
#всу
#вс рф
#наемники
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Губернатор Старовойт: Женщина пострадала от обстрела ВСУ деревни в Курской области
02 сентября 2023, 10:08

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В результате обстрела ВСУ деревни Успеновка в Курской области пострадала женщина. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что местная жительница пострадала от взрывной волны. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

По словам Старовойта, украинские военные нанесли три удара по населённому пункту. В одном из домов выбило окна. Местные власти пообещали помочь хозяевам в восстановлении.

Деревня Успеновка находится в Кореневском районе Курской области. Это приграничный район, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Днём ранее Старовойт сообщал о попытке атаки беспилотниками города Курчатов, в котором находится АЭС. В результате были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет. 

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#всу
#пострадавшие
#обстрел
#россия
#украина
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Минобороны: ВСУ потеряли до роты солдат под Купянском
02 сентября 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооруженных Сил РФ выбили части ВСУ из двух опорных пунктов под Купянском. Помимо этого, было отражено пять украинских атак на этом направлении, в ходе которых противник потерял до роты солдат.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab и украинская гаубица С-20 в районе сел Ковшаровка и Подолы. Предпринятые противником контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады были успешно отражены.

В районах населенных пунктов Ковалевка и Краснореченская с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» были уничтожены беспилотные летательные аппараты «Лелека-100» и «Валькирия». Линия фронта на этом участке, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки ВСУ, медленно продвигается в сторону Купянска.

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#всу
#запад
#украина
#беспилотник
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