Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области, один человек погиб

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Ещё два человека получили серьёзные осколочные ранения. В настоящее время они находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.
Гладков написал, что повреждены около 20 домов.
В зоне, подвергшейся обстрелу, работают оперативные и аварийные службы.
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Ещё два человека получили серьёзные осколочные ранения. В настоящее время они находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.
В зоне, подвергшейся обстрелу, работают оперативные и аварийные службы.
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Анастасия Чинкова