Губернатор Голубев: бойцы Пригожина покинули Ростов-на-Дону

Фото: сайт Кремля
В дополнение, губернатор выразил признательность всем участникам, которые обеспечивали эффективную работу систем поддержания жизнедеятельности в условиях, которые он охарактеризовал как «необычные».
Фото: сайт Кремля
Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области
Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе.
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«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.
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Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.
За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.
Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области
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«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.