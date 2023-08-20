Губернатор Голубев: Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область

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Ранним утром 20 августа украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев.
По словам ростовского губернатора, попытка террористической атаки была пресечена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Системы противовоздушной обороны применять было сочтено нецелесообразным из-за малого размера воздушных целей. По словам Голубева, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — примерно в километре на север от Новошахтинска. Жертв и разрушений удалось избежать.
Сегодня ночью и ранним утром киевский режим предпринял несколько попыток террористических атак с помощью БПЛА в разных регионах России. В Курске беспилотник упал на территории железнодорожного вокзала. В результате взрыва легкие ранения получили пять человек. Беспилотник самолетного типа был подавлен с помощью систем РЭБ на подлете к Москве. Он потерял управление и упал в безлюдной местности Ступинского района Подмосковья.
При отсутствии видимых успехов в ходе боевых действий, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты.
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Сегодня ночью и ранним утром киевский режим предпринял несколько попыток террористических атак с помощью БПЛА в разных регионах России. В Курске беспилотник упал на территории железнодорожного вокзала. В результате взрыва легкие ранения получили пять человек. Беспилотник самолетного типа был подавлен с помощью систем РЭБ на подлете к Москве. Он потерял управление и упал в безлюдной местности Ступинского района Подмосковья.
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Александр Бойцов