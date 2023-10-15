Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине

Фото: iStock/IherPhoto
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталья Комарова рассказала, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование из-за того, что регион не готовился к СВО.
Агентство Ura.ru пишет, что супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.
Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.
Читайте также:
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Мария Фирсова