Губернатор Новгородской области Никитин подтверждает атаку украинского БПЛА по аэродрому

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтверждает атаку украинского беспилотника по аэродрому в регионе.
По словам Никитина, в результате атаки БПЛА на аэродром Сольцы пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, она находится под контролем.
Отмечается, что все необходимые меры безопасности приняты. Никитин выразил уверенность в том, что преступные действия Киева не останутся без ответа.
Напомним, Минобороны РФ сообщает, что 19 августа около 10.00 (мск) Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. Беспилотник обнаружил расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён стрелковым оружием.
В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали.
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Отмечается, что все необходимые меры безопасности приняты. Никитин выразил уверенность в том, что преступные действия Киева не останутся без ответа.
В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали.
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Екатерина Коршунова