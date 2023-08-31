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Орловский губернатор Клычков призвал не выкладывать видео работы ПВО

31 августа 2023, 21:54
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Губернатор Орловской области Андрей Клычков с сожалением отметил участившиеся атаки ВСУ по территориям России, призвав местных жителей проявлять бдительность и не выкладывать в Сеть фото и видео работы ПВО.

«Прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что Орловская область комплексно защищается средствами РЭБ и авиации. Для жителей обеспечивается безопасность, однако, по его словам, местным гражданам необходимо проявлять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных летательных объектах по телефонам 112, 8 (4862) 43-76-36 и 8 (4862) 43-32-32. Данные могут помочь оперативно ликвидировать имеющуюся угрозу и избежать последствий.

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#всу
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Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник, пострадавших нет
31 августа 2023, 23:15

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, который находился в воздушном пространстве над регионом.
Он подчеркнул, что никто не пострадал, и что обошлось без разрушений. Губернатор также добавил, что оперативные службы и службы экстренной помощи находятся на месте происшествия и осуществляют свою работу.

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Экс-агент MI6 Крук: ВСУ не хотят бросаться на укрепрайоны РФ по советам НАТО
31 августа 2023, 22:29

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские военные не довольны тактическими решениями офицеров НАТО, которые заставляют их идти на укрепленные российские рубежи и массово погибать. Такое заявление сделал экс-агент MI6 Аластер Крук, передает Judging Freedom.
«Военнослужащие (ВСУ – ред.) сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц», — считает Крук.

Он уточнил, что президент Украины сейчас находится между ультранационалистами, которые требуют оказываться от переговоров с Россией, и украинскими солдатами, которые не хотят массово погибать из-за тактических решений НАТО.

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.

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В подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» представили фотопроект «Улечка»
31 августа 2023, 21:52

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

В филиале фонда «Защитники Отечества» накануне Дня знаний открыли фотопроекта «Улечка» от волонтёров из Орехова-Зуева. Героями фотопроекта стали дети участников спецоперации, а вдохновителем – девочка Ульяна. На открытие пригласили участников проекта и семьи военных.
«К нам обратилась фотограф Анна Крылова с предложением пофотографировать детей участников СВО с любимой вещью папы. Мы поддержали эту идею и пригласили наших подопечных», – рассказала куратор фотопроекта, волонтёр Екатерина Галушкина.
После открытия выставки родители за чашкой чая обсудили проблемы с руководством филиала, а ребята нарисовали плакат в поддержку участников СВО, который займёт место в филиале фонда.
«Эта выставка – про любовь, про семью, про то, что мы все очень ждём своих пап. Мы очень рады, что сегодня пришли взрослые, которым мы помогли решить накопившиеся проблемы. Выставку мы хотим расширить и показать в других городских округах», – заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.  
Фонд был создан Указом президента в апреле. Организация персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, помогает оформить соцподдержку, трудоустройство, организовать уход на дому. 
 
Участникам спецоперации предоставляют юридическую и психологическую помощь, помогают в оформлении инвалидности, прохождении реабилитации, обеспечении лекарствами, протезами. Таже фонд будет заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. Его филиалы работают в каждом регионе России.
 
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева помещение подмосковного филиала отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием и мебелью.
 
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». Телефон: +7(498) 602-00-23. 

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Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Центральном районе города Мариуполя идёт восстановление детского сада
 

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В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России
Экс-разведчик США Риттер: миллионы украинцев сбегут в Польшу после разгрома ВСУ
31 августа 2023, 21:43

Фото: iStock/alzay

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что мигранты спровоцируют серьезный кризис в Европе, в том числе и в Польше. По мнению Риттера, ничего хорошего из этого не выйдет.

Напомним, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства. 

Уилкерсон считает, что западный военно-промышленный комплекс получит множество заказов и заработает большие деньги в связи с украинским конфликтом и расширением НАТО. 

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ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы
31 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/NiseriN

Украина вновь предприняла попытку атаковать Брянск беспилотными летательными аппаратами. По словам местных жителей, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Взрывы в Брянске: армия России отражает атаку врага», - говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что российские силы противовоздушно обороны сбили в небе над городом по меньшей мере три украинских беспилотных летательных аппарата.

Утром 31 августа Брянск также попал под атаку вражеских беспилотников. В городе успешно отработала система противовоздушной обороны. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что три беспилотника противника были сбиты над Брянском.

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#армия
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#армия россии
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Залужный обсудил с Милли усиление противовоздушной обороны Украины
31 августа 2023, 20:19

Фото: iStock/JARAMA

Главком ВСУ Валерий Залужный в рамках телефонного разговора обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли вопросы противовоздушной обороны Украины, а также поставки вооружения.
«Рассказал о ходе нашей наступательной операции. Отдельно остановились на поставках вооружений и боеприпасов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в рамках телефонного разговора с Милли была затронута тема усиления воздушной обороны Украины. По его словам, этому важному вопросу было уделено особое внимание.

Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства. 

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#рф
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Полковник Уилкерсон: в США хотят, чтобы Россия сбила как можно больше F-16 ВСУ
31 августа 2023, 20:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Уилкерсон считает, что западный военно-промышленный комплекс получит множество заказов и заработает большие деньги в связи с украинским конфликтом и расширением НАТО. По словам полковника ВС США, новые государства НАТО начнут переходить на производимую в США военную технику.

Напомним, ранее украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими. По его мнению, пехота — это определяющий исход в сражениях.

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#истребители
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МО: Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
31 августа 2023, 19:23

Фото: iStock/0

Украинские войска попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Сообщается, что ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, которые имитируют взрывы боеприпасов. По информации ведомства, ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на произошедшую провокацию со стороны ВСУ, российские войска смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии.

Напомним, ранее секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина использует только собственное оружие для атак на территории России.

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В Киеве опровергли число потерь ВСУ, озвученных западными СМИ
31 августа 2023, 18:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью. Об это передает немецкое издание Welt.
Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения.

«Что касается наших потерь, то это представление вообще не соответствует действительности. Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих», - рассказал Данилов.

По его словам, те, кто озвучивает подобные цифры не имеют точных данных о ситуации в стране. Таким образом, он подчеркнул, что ему непонятно, зачем иностранная пресса распространяет ложную информацию об украинских потерях.

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