Орловский губернатор Клычков призвал не выкладывать видео работы ПВО

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков с сожалением отметил участившиеся атаки ВСУ по территориям России, призвав местных жителей проявлять бдительность и не выкладывать в Сеть фото и видео работы ПВО.
«Прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что Орловская область комплексно защищается средствами РЭБ и авиации. Для жителей обеспечивается безопасность, однако, по его словам, местным гражданам необходимо проявлять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных летательных объектах по телефонам 112, 8 (4862) 43-76-36 и 8 (4862) 43-32-32. Данные могут помочь оперативно ликвидировать имеющуюся угрозу и избежать последствий.
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Элина Позднякова