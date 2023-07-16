Губернатор Развожаев: В ходе отражения атаки сбит девятый вражеский беспилотник

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ВСУ в ночь на 16 июля предприняли массированную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе над мысом Манганари сбит уже девятый беспилотник противника.
В городе временно приостановлено движение катеров и паромов. Михаил Развожаев подчеркнул, что военные отработали все цели уверенно и спокойно, никакие объекты в городе и акватории не пострадали. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, но без стресса и паники, сказал в заключение губернатор.
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Александр Бойцов