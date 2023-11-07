Губернатор Ростовской области Голубев объяснил звуки взрывов в регионе

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Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал звуки взрывов, которые слышали около 10.00 жители Таганрога и Азова. Он заявил, что громкие звуки не являются результатом работы ПВО, речь идет о выполнении задач спецоперации российскими военными.
«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ - в соответствии с планом проведения СВО», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что военные выполняют поставленные перед ними задачи. По словам Голубева, мирные жители могут помочь им в этом, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации.
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