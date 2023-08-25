Губернатор Севастополя заявил о нескольких БПЛА, сбитых над мысом Херсонес

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Над морем в районе мыса Херсонес сбиты сразу несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Все силы и службы приведены в состояние боевой готовности.
Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Так, ранним утром 12 августа силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников. Ранее два беспилотных катера пытались атаковать Севастополь. Оба были уничтожены силами Черноморского флота вдали от берега.
Не умея добиться каких-либо успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты.
Ранее администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов «в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», сообщил телеканал CNN.
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Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Так, ранним утром 12 августа силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников. Ранее два беспилотных катера пытались атаковать Севастополь. Оба были уничтожены силами Черноморского флота вдали от берега.
Не умея добиться каких-либо успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты.
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Артем Путинцев