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Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что удар пришелся по местному агропромышленному предприятию. В результате обстрела выбиты стёкла в окнах хозяйственной постройки. Также повреждены два частных автомобиля. Роман Старовойт пообещал, что собственникам транспортных средств будет оказана материальная помощь. Из людей, к счастью, никто не пострадал.
Также руководитель области написал, что с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас в районе деревни Елизаветовка. В результате срабатывания взрывного устройства жертв и разрушений нет.
Отчаявшись добиться какого-либо успеха на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, нанося удары по мирным населенным пунктам и объектам на территории России.
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Также руководитель области написал, что с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас в районе деревни Елизаветовка. В результате срабатывания взрывного устройства жертв и разрушений нет.
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Александр Бойцов