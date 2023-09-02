Губернатор Старовойт: Женщина пострадала от обстрела ВСУ деревни в Курской области

Фото: iStock/Ivan Murauyou
В результате обстрела ВСУ деревни Успеновка в Курской области пострадала женщина. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что местная жительница пострадала от взрывной волны. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.
По словам Старовойта, украинские военные нанесли три удара по населённому пункту. В одном из домов выбило окна. Местные власти пообещали помочь хозяевам в восстановлении.
Деревня Успеновка находится в Кореневском районе Курской области. Это приграничный район, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Днём ранее Старовойт сообщал о попытке атаки беспилотниками города Курчатов, в котором находится АЭС. В результате были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет.
Читайте также:
Губернатор Старовойт: Курчатов атаковали два украинских беспилотника
Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста
Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью
По словам Старовойта, украинские военные нанесли три удара по населённому пункту. В одном из домов выбило окна. Местные власти пообещали помочь хозяевам в восстановлении.
Днём ранее Старовойт сообщал о попытке атаки беспилотниками города Курчатов, в котором находится АЭС. В результате были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет.
Читайте также:
Губернатор Старовойт: Курчатов атаковали два украинских беспилотника
Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста
Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Анастасия Чинкова