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Губернатор Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины Курской области

10 июля 2023, 11:13

Фото: iStock/Standart

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Глушковском районе.

По его словам, в результате нанесения ударов со стороны ВСУ, были повреждены десять домовладений и линия электропередачи. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава региона отметил, что часть поселка остается без света. Восстановительные работы будут проведены при установлении безопасной обстановки. В домах оказались повреждены крыши, окна и фасады. Жителям также будет оказана помощь по восстановлению их домовладений, подчеркнул Старовойт.

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#Курская область
#Старовойт
#обстрелы
#ВСУ
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Гаврилов заявил о невозможности переговоров с Украиной в данный момент
10 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/alzay

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что мирные переговоры с Украиной невозможны в данный момент.
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — сказал Константин Гаврилов в эфире «Россия 24».
По мнению Гаврилова, если бы в Киеве хотели найти дипломатическое решение конфликта, они бы «начали давать сигналы», но сейчас таких действий с украинской стороны нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении. 

По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.

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Губернатор Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины Курской области

В Брянской области ВСУ повредили здание детского сада
 
#ВСУ
#СВО
#Украина
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В Брянской области ВСУ повредили здание детского сада
10 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Ivan Murauyou

При украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области были повреждены здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Александр Богомаз.
Богомаз отметил, что пострадавших нет. 

На месте разрушений работают сотрудники оперативной службы.

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#ВСУ
#Брянская область
#обстрел
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Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в украинском Николаеве
10 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/Standart

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры.
Он пояснил, что в городе накануне была объявлена воздушная тревога. Об этом глава военной администрации сообщил в своем телеграмм-канале.

Объект инфраструктуры был поврежден в результате обстрела. Инцидент произошел около 01:00 мск. Информация о разрушениях уточняется. Жертв среди населения по предварительным данным нет. 

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#Украина
#Николаев
#ВС РФ
#инфраструктура
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ВСУ несут значительные потери на Луганском направлении
10 июля 2023, 09:24

Фото:iStock/Semen Salivanchuk

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении.
По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.
 
Также на Луганском тактическом направлении ликвидировано 2,6 тыс. украинских и иностранных бойцов, уничтожено 92 автомобиля, 13 танков, подбиты 54 боевые бронированные машины ВСУ, пишет РИА Новости.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля, была направлена на Крымский мост
10 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных ВСУ 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост.
Ракетная атака была успешно отражена системами ПВО и РЭБ. В минобороны также отметили, что жертв и разрушений нет.

Начальнику Геншатба Вооруженных сил РФ Герасимову было доложено о произошедшем. Он поручил выявить места хранения ракет ВСУ и предпринять меры по их поражению.

Украина предприняла попытки ракетного удара 9 июля. Ракеты были выпущены по нескольким российским регионам. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, сообщил Афзалов. 

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#Крымский мост
#ВСУ
#ракеты
#Минобороны РФ
#ПВО
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Минобороны сообщило о попытке ракетного удара ВСУ по трем российским регионам
10 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/3D_generator

Киев 9 июля попытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200.
По информации ведомства, ракеты были переделаны под ударные. Попытка атаки была безуспешной. Российские системы ПВО перехватили две С-200, остальные ракеты были отклонены средствами РЭБ.

Уточняется, что целью одной из выпущенных ВСУ ракет - был Крымский мост. В результате попытки удара, жертв и разрушений нет. Главе Генштаба Валерию Герасимову было доложено о произошедшем, он распорядился усилить меры безопасности и выявить места хранения ракет ВСУ.

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#Минобороны РФ
#ВСУ
#ракетные удары
#Крым
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При обстреле курского хутора пострадали двое рабочих
10 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли хутор Заря в Глушковском районе, госпитализированы двое строителей.
Населенный пункт расположен в 400 метрах от границы с Украиной. По хутору было выпущено пять минометных снарядов. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

В результате обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта, двое строителей получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. ​Информации о разрушениях нет. 

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#рабочие
#пострадавшие
#обстрелы
#ВСУ
#Курская область
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Экс-постпред США при НАТО Люьт заявил, что поставки оружия Киеву нужно было начинать в 2015 году
10 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/bbsferrari

Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют считает, что Вашингтон должен был начать поставки оружия Киеву ещё в 2015 году, чтобы заранее подготовить Украину к боевым действиям.
Своё мнение Льют высказал в интервью изданию Asahi.
 
«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Всё вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», —сказал Дуглас Льют.
Он считает, что Америка должна была пойти на этот шаг, учитывая вхождения Крыма в состав РФ. При этом Льют не уверен в том, что это бы предотвратило вооруженный конфликт.

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#НАТО
#Украина
#Россия
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Российский боец «Топаз» назвал сумму выкупа из украинского плена
10 июля 2023, 08:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Доброволец с позывным «Топаз», бежавший из плена ВСУ, рассказал о выкупе, который требовали украинские военные у российских солдат.
По его словам, обмена пленными между сторонами конфликта не было. Рассматривался только откуп за 20 тысяч долларов. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.

Доброволец отметил, что тех, кто платил, выводили в поле и отпускали, при этом никаких гарантий того, что им удастся сохранить жизнь - не было. Украинское командование прямо говорило о том, что если пленный не дойдет до российских подразделений, значит у него такая судьба.

«Отпускают как - ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь - значит, судьба такая», - рассказал российский боец.
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#ВСУ
#доброволец
#плен
#откуп
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