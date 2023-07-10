Губернатор Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Глушковском районе.
Глава региона отметил, что часть поселка остается без света. Восстановительные работы будут проведены при установлении безопасной обстановки. В домах оказались повреждены крыши, окна и фасады. Жителям также будет оказана помощь по восстановлению их домовладений, подчеркнул Старовойт.
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