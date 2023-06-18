Губернатор Старовойт: У ВСУ нет сил для вторжения в Курскую область

Губернатор Старовойт заявил, что у ВСУ нет сил для массового вторжения в Курскую область — СМИ
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что у ВСУ недостаточно сил и средств для полномасштабного вторжения на территорию региона. Об этом пишет РИА Новости.
Глава области отметил, что сохраняется угроза проникновения небольших ДРГ.
На фоне этого власти провели детальный анализ прошлых инцидентов в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Курская область второй раз за день попала под обстрел со стороны ВС Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Глава области отметил, что сохраняется угроза проникновения небольших ДРГ.
«Всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей», — цитирует агентство слова собеседника.
На фоне этого власти провели детальный анализ прошлых инцидентов в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«Все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными», — заключил Роман Старовойт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Курская область второй раз за день попала под обстрел со стороны ВС Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян