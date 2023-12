Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО

«Они доиграются. Мы потеряем ещё территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную», —говорит активист Александр Леменов.

«Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле их не будет до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой», — сказал эксперт Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.

Британский журнал The Economist пишет, что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости.Интересно, что именно в The Economist Залужный опубликовал свою статью, где заявил, что боевые действия в тупике. Зеленский в ответ упрекнул генерала в том, что он не умеет выбирать заголовки. Президент дал совет держаться подальше от политики.Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая считает, что у Залужного нет плана боевых действий на 2024 год. По её мнению, военные ничего по большому счёту не предпринимают, а только требуют по 20 тысяч новобранцев ежемесячно. При этом, по данным Безуглой, Залужный находит время для отдыха с супругой и друзьями. Её поддерживает глава фракции правящий партии Давид Арахамия.Есть информация, что Зеленский запрещает руководителям военных администраций общаться с Залужным якобы для того, чтобы не создавать вокруг главкома «ажиотажа».По словам министра обороны Рустема Умерова, в армии ожидаются кадровые перестановки. Пока речь идёт только о командующих Сергее Наеве и Александре Тарнавском. В это время продолжается следствие по делу о сдаче Херсона ВС РФ в 2022 году. Пока Залужный проходит по делу свидетелем, но может стать и подозреваемым.В ответ на это сторонники Залужного угрожают государственным переворотом.В The Economist опубликован опрос, который демонстрирует рейтинг Зеленского, который упал до 37%, а у Залужного вырос до 70%.Если Зеленский решит уволить Залужного, ему нужно будет опасаться даже собственной охраны, считают эксперты.Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин предполагает, что с помощью Залужного США дают понять Владимиру Зеленскому, что у них есть альтернативный кандидат на роль президента.Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко. Он рассказал, что в настоящее время Залужный является авторитетом как в украинской армии, так и среди простого народа. В случае его отстранения от должности, позиции Зеленского могут ослабиться.Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией Для США настало время обвинить Зеленского во всех неудачах на Украине Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного