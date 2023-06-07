ГУР: Украина готова рассмотреть вариант эвакуации белгородцев на Украину

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На Украине готовы принимать беженцев из Белгородской области, если будут желающие
В ГУР Минобороны Украины заявили, что готовы рассмотреть обращения жителей Белгородской области об их эвакуации на территорию Украины.
По его словам, Киев готов рассмотреть заявления белгородцев для эвакуации на территорию Украины, если таковые вообще будут.
Напомним, Белгородская область находится на границе с Украиной и ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Особенно страдает Шебекинский округ, на территорию которого заходят украинские ДРГ. Таким образом, многие жители покинули опасные территории, переместившись в другие регионы России. Для этого были организованы пункты временного пребывания, в том числе в Подмосковье.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пункты временного размещения, организованные для жителей региона в Московской области.
«Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих принять участие в вооруженной борьбе против Путина, так и местных жителей, которые просят о защите», ― считает представитель военной разведки Андрей Юсов.
Напомним, Белгородская область находится на границе с Украиной и ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Особенно страдает Шебекинский округ, на территорию которого заходят украинские ДРГ. Таким образом, многие жители покинули опасные территории, переместившись в другие регионы России. Для этого были организованы пункты временного пребывания, в том числе в Подмосковье.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил пункты временного размещения, организованные для жителей региона в Московской области.
Элина Позднякова