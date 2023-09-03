Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что в России не планируется новой волны мобилизации.
Данное заявление он сделал во время интервью телеканалу «Забайкалье», пишет «МК». По словам Гурулева, план по набору контрактников выполняется, а промышленность, если возникнет новая волна мобилизации, не сможет одномоментно обеспечить всех мобилизованных оружием и обмундированием.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.
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«У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того чтобы народ ходил, бурчал. Так же? Ну, так. Я язык сломал говорить, что, ребята, мы сегодня пошли другим путем», —прокомментировал Андрей Гурулев.
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Мария Фирсова