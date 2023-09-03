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Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»

03 сентября 2023, 12:55
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что в России не планируется новой волны мобилизации.
Данное заявление он сделал во время интервью телеканалу «Забайкалье», пишет «МК». По словам Гурулева, план по набору контрактников выполняется, а промышленность, если возникнет новая волна мобилизации, не сможет одномоментно обеспечить всех мобилизованных оружием и обмундированием.

«У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того чтобы народ ходил, бурчал. Так же? Ну, так. Я язык сломал говорить, что, ребята, мы сегодня пошли другим путем», —прокомментировал Андрей Гурулев.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.

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Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО
KI: солдаты ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку НАТО
03 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Об этом сообщает Kyiv Independent.
По информации издания, офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий. Переводчики не в состоянии передавать точные команды или ответы инструкторов.

Сообщается, что ВС РФ  в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

Напомним, отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года.

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В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине
Генерал Бэрронс: Запад начнет усиленно поставлять ВСУ боеприпасы к середине 2024
03 сентября 2023, 11:28

Фото: iStock/bbsferrari

Отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, передает газета Financial Times.
По словам Бэрронса, определяющий фактор военного успеха заключается в оборонно-промышленном потенциале Запада и Украины. 

Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 31 августа солдатам Вооруженных сил Украины передали более 1000 новых беспилотников, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров .

По словам Федорова, в руки к ВСУ перешли 900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Помимо БПЛА, украинцы также получили 30 роботизированных машин.

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В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России
Il Sussidiario: Киев атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта
03 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/aapsky

Итальянское издание Il Sussidiario сообщает о том, что киевский режим атакует Россию БПЛА для эскалации конфликта и ввода войск НАТО.
По информации издания, без западных войск Украина может не рассчитывать на победу. Сообщается, что при атаках БПЛА на РФ Североатлантический альянс предоставляет только разведывательные данные.

В публикации также говорится о том, что Зеленский хоть и говорит о том, что не хочет нападать на территорию РФ, потому что тогда останется без поддержки союзников, но при этом все же совершает нападение на Россию.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.

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#сша
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#бпла
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Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ
03 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Журналист Стивен Брайен написал, что после провала контрнаступления украинских войск необходимо скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, единственная надежда заключается в попытке стабилизировать фронт, выиграв время для дальнейшей  мобилизации новых сил, их обучения и перевооружения. Брайен также отметил, что США продолжают идти на большие риски, поставляя противотанковые снаряды с обедненным ураном.

Журналист подчеркнул, что множество лучших украинских подразделений было уничтожено.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу. 

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В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры
03 сентября 2023, 10:49

Фото: iStock/Stefan Lambauer

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем телеграм-канале, что в Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога. 

Напомним, ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога
03 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/LeMusique

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее, как пишет «Лента.ру», Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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В Минобороны РФ рассказали об отпусках мобилизованных военных
02 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/sfreestee

В Министерстве обороны России рассказали об отпусках мобилизованных на СВО военнослужащих. Ранее соответствующий запрос в ведомство отправила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Министерство в настоящее время готовится к предоставлению мобилизованным военным отпусков. 

Уточняется, что эта категория военнослужащих должна уходить в отпуск каждые шесть месяцев на 14 суток минимум. При этом, в эту продолжительность не входит время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и возвращение обратно.

График отпусков военнослужащих сейчас составляется в Минобороны. В ведомстве добавили, что он может корректироваться при необходимости, в случае возникновения затруднительной ситуации в зоне СВО, которая потребует увеличение числа бойцов.

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#отпуск
#военные
#сво
#мобилизация
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Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке
02 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Украинский кассетный снаряд пробил стену жилого дома и влетел в квартиру в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее во дворе этого дома от обстрелов пострадали пять человек, они получили ранения от суббоеприпасов, которые находятся внутри снаряда. 

Уточняется, что во время происшествия хозяйка находилась в квартире. 

2 сентября украинские военные обстреляли территорию Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ запустили по городу более 30 снарядов. Один из них попал в здание школы-интерната. Кроме того, под обстрелы попали населённые пункты Белгородской и Курской областей. В результате обстрелов большое количество пострадавших, есть погибшие. 

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#днр
#обстрел
#боеприпасы
#пострадавшие
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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не под силу сдержать наступление армии России на Купянск
02 сентября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
В своем блоге на YouTube он констатировал, что на данном участке идет наступление российских войск. Идут тяжелые бои в окрестностях Купянска и Марьинки, но ВСУ нигде не могут прорваться. Зеленскому докладывают, что за почти три месяца наступления украинские части ни на одном участке не смогли прорвать российскую оборону. Соскин пояснил, что причина в том, что предложенная Западом тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, поставляемая НАТО техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями.

Экс-советник отметил, что Зеленский каждый день говорит, что наступление развивается, что вот-вот — и российские рубежи падут. Но это «вот-вот» все никак не наступает. Западные СМИ и военные аналитики из Европы и США также указывают на провал украинской летней кампании, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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