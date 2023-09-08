Гутерреш не надеется на скорое мирное решение конфликта на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.
По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.
Напомним, ранее американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.
Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.
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Напомним, ранее американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.
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Екатерина Коршунова