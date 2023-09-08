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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели.
Гутерреш призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг украинского конфликта.
Ранее Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.
Напомним, ранее американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.
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Ранее Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.
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Екатерина Коршунова