Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО

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Участники 16 пророссийских хакерских групп вывели из строя сразу 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление.
И него следует, что хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.
Уточняется, что на данный момент им удалось вывести из строя 127 информационных ресурсов стран Прибалтики и Польши. Сейчас там красуется фраза: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».
Хакеры добавили, что также взлому подверглась и база данных МВД Латвии, в открытом доступе оказалась вся информация ведомства. При этом не работают каналы обмена служебными сообщениями госорганов, остановлена работа паркоматов и системы мобильного банкинга.
В заявлении подчеркивается, что подобные атаки будут продолжаться.
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«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», - заявили хакеры.
Хакеры добавили, что также взлому подверглась и база данных МВД Латвии, в открытом доступе оказалась вся информация ведомства. При этом не работают каналы обмена служебными сообщениями госорганов, остановлена работа паркоматов и системы мобильного банкинга.
В заявлении подчеркивается, что подобные атаки будут продолжаться.
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Элина Позднякова