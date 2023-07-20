Хакеры опубликовали маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту

Фото: iStock/BrianAJackson
Хакерская группировка RaHDit выложила в Сеть маршруты гражданских кораблей, с которых могли быть запущены надводные беспилотные, которые впоследствии ударили по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
«"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — говорится в сообщении.
Сбросить беспилотные катеры для последующей атаки на Крымский мост могли два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них был замечен за несколько дней до взрыва всего в 100 километрах от Новороссийска, при этом второй дрейфовал южнее.Далее они пересеклись в море, предположительно для того, чтобы перегрузить дроны с одного судна на другое.
Читайте также:
Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВСУ ударили по Крымскому мосту с моря
Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак
Хуснуллин: Стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей
Элина Позднякова