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В случае продолжения контрнаступления Вооружённых сил Украины в стане мог бы начаться мятеж. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш на странице в Substack.
По словам Херша, украинские солдаты бы взбунтовались, так как не хотят погибать на поле боя.
Ранее Сеймур Херш заявлял, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но СМИ Америки и Белый дом продолжать обманывать людей.
Также, ранее Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft рассказал о несоответствии ожиданий по итогам контрнаступления ВСУ. Журналист заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского ситуация в мире сильно изменилась.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
«Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при Байдене», — заявил журналист, ссылаясь на сотрудника американской разведки.
Также, ранее Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft рассказал о несоответствии ожиданий по итогам контрнаступления ВСУ. Журналист заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского ситуация в мире сильно изменилась.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак