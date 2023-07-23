Херсонские власти сообщили о покушении на мэра города Алешки Георгия Журавко

Фото: istockphoto/vadimrysev
В воскресенье, 23 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американскую ракету HIMARS для покушения на жизнь главы администрации города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра.
Это далеко не первый случай, когда украинские военные пытаются убить чиновников гражданской администрации Херсонской области. Ранее мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева атаковали с помощью управляемых снарядов М982 Excalibur.
Читайте также:
Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР
Войска Украины снова обстреляли Горловку из РСЗО
В Запорожской области предотвращено покушение на начальника полиции
Александр Бойцов