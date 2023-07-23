Херсонские власти сообщили о покушении на мэра города Алешки Георгия Журавко

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса отразили атаки украинских военных сразу на четырех направлениях: Лисичанском, Александро-Калиновском, Марьинском и Соледаро-Артемовском. Об этом рассказал РИА Новости Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.

По его словам, украинским штурмовикам обеспечивали огневую поддержку артиллерия и танки на закрытых огневых позициях. Однако благодаря слаженной работе российской разведки выдвижение противника удалось обнаружить своевременно. Это позволило бойцам ВС РФ уничтожить бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до начала ее выхода на рубежи огневой атаки.