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Американские системы HIMARS, которые используются украинскими военнослужащими в зоне СВО, начали терять свою эффективность. Об этом сообщил британский наемник изданию Newsweek.
Украинские солдаты использовали системы залпового огня для поражения ключевых российских позиций. Наемник пояснил, что Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. По его словам, это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ.
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Анастасия Крестьянова