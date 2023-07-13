Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: администрация г. о. Химки
Жители Химок и представители объединения «Ангелы фронта» собрали гуманитарную помощь для находящихся в зоне СВО военных. Депутат химкинского Совета Артур Каримов передал груз волонтёрам.
В посылках - продукты, медикаменты, средства личной гигиены, одежда и предметы военного быта. Кроме того, военным передали письма, рисунки и поделки от детей, сообщили в пресс-службе администрации Химок.
Активисты своими руками делают маскировочные сети, наборы для сухого душа, окопные свечи и другие необходимые на линии соприкосновения предметы. Их тоже отправляют военнослужащим. Каримов взаимодействует с волонтёрами и сам два раза в месяц приезжает в зону боевых действий. За прошедший год он посетил Донбасс более 20 раз и лично доставил 35 тонн гуманитарного груза.
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«Ребята ждут от нас поддержки. Для нас это несложно, но для наших солдат письмо или рисунок, изображенный детской рукой, согревает лучше любого теплового прибора. Многие носят их в нагрудных карманах», – рассказала лидер объединения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.
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Лора Луганская