Химкинские депутаты передали гуманитарный груз для детей Донбасса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«Важно поддержать семьи с детьми перед началом учебного года. Ребята в скором времени получат одежду и обувь на осень и зиму, игрушки и развивающие книги», — отметил депутат химкинского Совета Артур Каримов.
«Сегодня в Химках работают девять точек сбора помощи для мобилизованных. Их координацией занимаются волонтеры. Всего с начала спецоперации жители округа собрали почти 140 тонн гуманитарного груза», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.
Желающие могут передать гуманитарную помощь военнослужащим и жителям новых регионов каждый день. Адреса пунктов сбора необходимо уточнять в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793 09 88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.
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