Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн спасет от депортации русского уроженца Узбекистана, ветерана СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.
«Дикая ситуация: ветеран СВО Александр Бабков, удостоенный госнаград, не может получить российское гражданство и потому подлежит депортации в Узбекистан, где его ждет тюрьма за то, что он… ветеран СВО», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что связался по данному вопросу с руководством ГУ МВД. Планируется предоставить ветерану СВО временное убежище в России, а потом оформление российского гражданства.
Александр Бабков отправился в зону спецоперации добровольно. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» за Соледар и Артёмовск. Имеет множество наград за выполнение задач СВО. Сейчас он ен может оформить российское гражданство. Уже в январе его могут депортировать на родину, где ему грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.
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