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Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО

05 декабря 2023, 16:13
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн спасет от депортации русского уроженца Узбекистана, ветерана СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.
«Дикая ситуация: ветеран СВО Александр Бабков, удостоенный госнаград, не может получить российское гражданство и потому подлежит депортации в Узбекистан, где его ждет тюрьма за то, что он… ветеран СВО», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что связался по данному вопросу с руководством ГУ МВД. Планируется предоставить ветерану СВО временное убежище в России, а потом оформление российского гражданства.


Хинштей подчеркнул, что никакой депортации не будет.

Александр Бабков отправился в зону спецоперации добровольно. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» за Соледар и Артёмовск. Имеет множество наград за выполнение задач СВО. Сейчас он ен может оформить российское гражданство. Уже в январе его могут депортировать на родину, где ему грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.

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В Германии предсказали судьбу НАТО и ЕС после спецоперации
Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО
05 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.
Предприниматель в своем блоге обратился к Киеву с вопросом о целесообразности вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, так как эти организации пожертвовали жизнями многих граждан Украины ради достижения собственных целей. Дотком ​подчеркнул, что российская победа в этом противостоянии неизбежна.

Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

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«Резать горло россиянам»: В США дали план военных действий боевикам ВСУ
Генерал ВС США Милли попытался поднять боевой дух ВСУ призывом «резать русских»
05 декабря 2023, 15:11

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Американский генерал Марк Милли попытался поднять боевой дух украинских боевиков призывом «резать русским глотки». Традиционные русофобские выпады штабистов Пентагона теперь направлены на российский тыл.
На фоне тотальных неудач на фронте, американский старший офицер призвал спецназовцев ВСУ действовать в тылу противника, передает телеграм-канал Readovka. Обращаясь к боевикам, которых обучают «зеленые береты» на военной базе в немецком Висбадене, Милли рассказал, что украинскому спецназу следует организовать такую кампанию, чтобы «не было ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, а не перережут ли ему горло посреди ночи».

Произнося свою людоедскую и пронизанную истерическим пафосом речь, Милли в очередной раз подчеркнул свое отчаяние, так как совсем недавно он заявлял о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с «утраченных территорий». Залужный также отчитывался перед тем же Милли в военных неудачах. Злая обреченность, звучащая в словах генерала, не поможет США в их страстном желании уничтожить всех русских.

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СМИ испугались маневра России против Украины
Forbes: ВС России уничтожают значительное число солдат ВСУ при помощи БПЛА
05 декабря 2023, 14:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с украинскими войсками. Об этом пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes.
Отмечается, что данная модель беспилотных летательных аппаратов позволяет наносить точные смертельные удары. По данным источника, в России производство FPV-беспилотников доходит до тысячи. Хэмблинг уверен, что ВС России уничтожили большое количество наземных украинских войск благодаря этому виду оружия.

Ранее сообщалось, что Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет. 

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Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»
Рогов: сумма нового пакета помощи США Украине зависит от процента отката
05 декабря 2023, 13:39

Фото: iStock/by sonmez

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Рогова, количество предоставляемой Украине помощи напрямую зависит от доли получаемых бюджетных денег США, которую украинский президент Владимир Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам. Рогов добавил, что Зеленского с главами стран Запада связывают жесткие коррупционные отношения, по этой причине они все так же стремятся помогать Киеву, несмотря на ​полный провал действий украинской армии.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

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Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом
Рогов: расправа над нежелающими умирать за киевский режим стала обыденной в ВСУ
05 декабря 2023, 13:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Рогова, желающих ​сдаться в плен украинских военнослужащих становится все больше. Однако, как сообщает Рогов, даже за одну мысль об этом в ВСУ грозят смертью, в результате чего у украинских бойцов сформировался животный страх.

Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».

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Во Львовской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры
05 декабря 2023, 12:03

Фото: istockphoto/RamonCast

Объект инфраструктуры во Львовской области Украины получил серьёзные повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.
В своем телеграм-канале украинский чиновник написал, что в около пяти утра во вторник, 5 декабря, инфраструктурный объект атаковали три российских беспилотника «Герань». Удар стал причиной возгорания в здании. По словам Козицкого, в настоящее время пожар уже потушен. Он также добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Ночью на территории нескольких регионов Украины, в том числе во Львовской области, объявлялась воздушная тревога.

Напомним, накануне сообщалось о повреждении в результате взрыва в Николаевской области инфраструктурного объекта и линии электропередачи.

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#тревога
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#воздушная тревога
#львов
#украина
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В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
Депутат Ивлев назвал убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
05 декабря 2023, 11:06

Фото: iStock/zabelin

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, которые отказались воевать за киевские власти. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению парламентария, показательное убийство своих же военнослужащих, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на вызывание страха и ужаса у личного состава Вооруженных сил Украины. Ивлев подчеркнул, что в ближайшее время за окопами ВСУ появятся заградительные отряды с пулеметами, с целью того, чтобы не допустить отступление солдат и их сдачу в плен.

Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».

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#солдат
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Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев, несмотря на позицию ряда стран альянса
Столтенберг заявил о продолжении поддержки Украины странами НАТО
05 декабря 2023, 10:51

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что на это решение не окажет влияние позиция Венгрии, Словакии и изменения во властных структурах Нидерландов.
В интервью украинскому телеканалу ICTV Столтенберг заверил, что западные союзники продолжат оказывать Киеву существенную и значительную поддержку. По его словам, страны НАТО демонстрируют готовность к этому не только на словах, но и на деле. В качестве примера этого глава альянса привел Румынию, которая намерена создать у себя в стране центр по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.

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#украина
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#поддержка
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На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины
05 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины. Об этом сообщает обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
По мнению Лейроса, задача парламентариев и журналистов Запада заключается в объяснении того, что это противостояние невозможно выиграть, поэтому больше нет смысла продолжать поддержку в неограниченных размерах для Украины. Обозреватель уверен, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины является своего рода западным признанием о скорой катастрофе. 

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Отмечается, что в Европейском союзе также назревает кризис из-за Украины. 

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