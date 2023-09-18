Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Ходаковский: Командир 31-й ДШБ Кондрашкин с позывным «Дунай» погиб в боях

Ходаковский: Командир 31-й ДШБ Кондрашкин с позывным «Дунай» погиб в боях

18 сентября 2023, 00:30
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай».

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Одесской области раздаются взрывы

Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ

Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины

Читайте нас в
«Зеркало недели»: Взрывы прогремели в одесском городе Измаиле
18 сентября 2023, 00:31

Фото: iStock/Multipedia

Взрывы произошли в украинском городе Измаиле, расположенном в Одесской области, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
До этого украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги и последующих взрывах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также:

В Одесской области раздаются взрывы

Глава Одесской области Кипер: Взрывы повредили портовую инфраструктуру

«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы
#одесса
#взрывы
#украина
Читайте нас в
В Одесской области раздаются взрывы
17 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в Одесской области, где ранее объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Также имеется информация о взрывах в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также:

СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Глава Одесской области Кипер: Взрывы повредили портовую инфраструктуру

«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы

#одесса
#взрывы
#украина
Читайте нас в
Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ
17 сентября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Шесть российских разведчиков гвардейской танковой армии произвели дерзкий налет на один из трех опорных пунктов ВСУ в тылу на Харьковском направлении. Об этом рассказал один из бойцов, участвовавших в вылазке.
В беседе с РИА Новости солдат рассказал, что сначала была проведена подготовка, бойцы изучили местность и возможные подходы. Для нападения был выбран опорный пункт, находящийся посередине между двумя другими, на расстоянии примерно 700 метров от расположенных справа и слева. С помощью дрона разработали маршрут и ночью выдвинулись на исходную позицию.

Атаковать было решено днем, что стало полной неожиданностью для боевиков ВСУ. Как рассказал российский боец, на украинских позициях были отрыты  отдельные ячейки, каждую из которых должен был занимать военнослужащий. Вместо этого расслабившиеся и не ожидавшие атаки украинцы собрались все в одном блиндаже, что их и погубило. Четверо были убиты на месте, еще двоих подстрелили, когда они пытались бежать. Российские воины без потерь и с трофеями вернулись на свои позиции.

Читайте также:

Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО

Сальдо заявил о взятии в плен украинских военнослужащих в Херсонской области

#подготовка
#маршрут
#всу
#солдат
#дрон
Читайте нас в
Канцлер Германии Шольц рассказал, при каком условии возможны переговоры России и Украины
Шольц: переговоры возможны после полного вывода ВС РФ с Украины
17 сентября 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Вывод российских военных с территории Украины является главным условием для начала переговоров между странами. Об этом в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, призывы немедленно начать переговоры циничны, поскольку Украину призывают идти на мирное урегулирование конфликта в то время, как по её территории перемещаются российские военные и боевая техника. 

Ранее Шольц отказался пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Тем самым он пытался показать «изолированность» от Москвы, а на деле продемонстрировал лишь слабость.

Читайте также:

Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине

Шольц сравнил поддержку Украины с участием бундесвера в бомбежках Югославии

Zeit: Итоговая декларация G20 разрушила план Шольца о «пощечине» России
#олаф переговоры
#олаф украина
#россия
#военные
Читайте нас в
Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ
17 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие жалуются, что не могут справиться с российскими минами. Минные заграждения, част созданные с помощью дистанционного минирования, становятся непреодолимым препятствием для ВСУ при попытках наступления.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на украинских военных. Украинцы рассказывают, что западные инструкторы советуют им объезжать минные поля, но сделать это совершенно нереально. Даже если саперам удается сделать небольшой проход и обезвредить часть мин, на их месте тут же появляются новые. Российские военные иногда выливают на минные поля горючую жидкость. Во время попыток разминирования достаточно  пары артиллерийских снарядов или ракет, чтобы вся территория превратилась в огненный ад, в котором гибнут солдаты ВСУ.

Украинские военные хирурги также подтверждают, что наибольшее количество поступающих к ним раненых пострадали именно от мин. Военнослужащие ВСУ признают, что перед началом контрнаступления недооценили противника. Они не ожидали, что российские солдаты сумеют настолько хорошо подготовиться к обороне, а минные поля иногда не дают украинским военным даже доехать до российских позиций, не говоря уже о том, чтобы атаковать их.

Читайте также:

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО

Сальдо заявил о взятии в плен украинских военнослужащих в Херсонской области

WSJ: Плохая погода не даст ВСУ шансов прорвать российскую оборону

#военные
#солдаты
#всу
#украина
#мина
Читайте нас в
Канада выделит 24 млн долларов на поставки Украине средств ПВО
17 сентября 2023, 17:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра.
Уточняется, что средства пойдут в международное партнёрство под руководством Великобритании, созданное в июне 2023 года. В него также входят США, Дания и Нидерланды. Организация занимается поставками Украине средств ПВО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что западные страны должны сохранять хорошие отношения с Россией. По его словам, важно добиться взаимопонимания и терпимости. Также Ниинистё отметил, что поставки вооружения Украине могут привести к непоправимым последствиям.

Читайте также:

Лавров сообщил, кто на самом деле управляет конфликтом на Украине

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

ФРГ допускает поставку Киеву ракет Taurus через несколько недель
#канада
#поставки
#пво
#украина
#великобритания
Читайте нас в
Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе
Экс-глава Кучмы Соскин: города Украины останутся без света и воды
17 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/3sbworld

Если конфликт на Украине не завершится, крупные города страны рискуют остаться без электроэнергии и водоснабжения. Об этом в своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что такие города как Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск и другие могут остаться без света, воды, тепла и канализации. Соскин предупредил жителей и призвал готовиться к худшему.

Причиной этому станет потеря Украиной Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. В след за этим последует упадок мощностей других украинских станций.

Российские военные начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и т.д. в октябре прошлого года. Это является ответной мерой на совершение террористической атаки ВСУ по Крымскому мосту. 

Читайте также:

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин

В Киеве перекрывают районы и массово проверяют граждан
#украина
#город
#электричество
#водоснабжение
Читайте нас в
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО
Джонсон: Россия справилась с лучшими бригадами ВСУ, которых готовили НАТО
17 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили лучшие бригады ВСУ, которые в течение девяти лет подготавливали специалисты НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он уточнил, что это были опытные, хорошо подготовленные отряды, которые состояли не из людей, взятых с улицы. Однако России удалось справиться с ними.

Джонсон добавил, в начале СВО страны Запада были уверены с подготовке и силе украинской армии, она считалась лучшей в Европе. Но они не учли высокую подготовку российских войск, которым удалось одержать верх.

В заключение экс-аналитик ЦРУ заявил, что в настоящее время Украина вынуждена создавать новую армию, но уже не из подготовленных солдат, а из пенсионеров и условно пригодных к службе людей. 

Читайте также:

Немецкий журналист Эверт призвал не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожит три поколения украинских мужчин

Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год
#украина
#нато
#россия
#сво
#военные
Читайте нас в
Немецкий журналист Эверт призвал не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ
Журналист Эверт: Германия не должна выдавать Киеву беженцев для участия в СВО
17 сентября 2023, 15:08

Фото: iStock/photosvit

Германии стоит отказаться от выдаче Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
Он отметил, что Украина поступает неправильно, требуя от стран Евросоюза возвращения беженцев на родину с целью отправить их в зону СВО. Такая тактика ограничивает свободу граждан, что недопустимо со стороны государства. 

В связи с этим, Эверт призвал правительство Германии не выдавать беженцев Украине, чтобы не нарушать их права.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не намерена передавать Украине беженцев для службы в ВСУ. 

Читайте также:

Вице-премьер: Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев и их данные

Во Франции Зеленского обвинили в шантаже судьбами беженцев

Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»
#германия
#украина
#всу
#беженцы
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф