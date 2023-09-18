Ходаковский: Командир 31-й ДШБ Кондрашкин с позывным «Дунай» погиб в боях

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Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай».
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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