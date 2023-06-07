Ходаковский: ВСУ изменили тактику

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Как отметил командир батальона «Восток», если раньше Киев пытался использовать в военных действиях бронетехнику, то теперь просто бездумно бросает в бой пехоту
Украинская армия предприняла попытку сменить тактику и начать наступление на Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
По словам командира батальона «Восток», если раньше Киев при ведении военных действий старался использовать танки и прочую бронетехнику, то теперь попросту бездумно бросает в бой пехоту.
По словам командира батальона «Восток», если раньше Киев при ведении военных действий старался использовать танки и прочую бронетехнику, то теперь попросту бездумно бросает в бой пехоту.
«Вместо бронетанкового табуна в количестве, едва не превосходящем численность защитников Новодонецкого, — он подскакивает на легкой броне как можно ближе к поселку, высаживает пехоту <...> и возвращает броню за новой партией. <...> Наблюдается такая картина: кто-то прорывается к окраинным домам, кто-то остается лежать в поле, а кто-то начинает бежать. К бегущим, когда они уже отбегают на приличное расстояние, тут же подлетает броня, грузит их — и снова в бой», — отмечает Ходаковский.Ранее «Радио 1» сообщало, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о невозможности бойцов Вооруженных сил Украины наступать по воде в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС. По его словам, теперь на территориях серьезно усложнится проведение любых операций.
Артем Путинцев