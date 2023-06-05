Ходаковский заявил о первом применении ВСУ танков Leopard

«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжелая», - отметил Ходаковский.





«Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды"», - рассказал Ходаковский.

Командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские военные с утра развернули наступление у села Новодонецкое. Кроме того, они начали использовать немецкие танки Leopard. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что в настоящий момент бойцы ВСУ пытаются выявить слабые места российской обороны, а также нарастить усилия.Кроме того, он добавил, что около села Новодонецкое находятся до тридцати единиц бронетехники противника.Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина подготовила внутри РФ сеть диверсантов для терактов.