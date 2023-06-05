Фото: Фотобанк Московской области
Александр Ходаковский заявил о первом применении ВСУ танков Leopard возле Новодонецкого
Командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские военные с утра развернули наступление у села Новодонецкое. Кроме того, они начали использовать немецкие танки Leopard. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент бойцы ВСУ пытаются выявить слабые места российской обороны, а также нарастить усилия.
Кроме того, он добавил, что около села Новодонецкое находятся до тридцати единиц бронетехники противника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина подготовила внутри РФ сеть диверсантов для терактов.
«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжелая», - отметил Ходаковский.
«Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды"», - рассказал Ходаковский.
Кроме того, он добавил, что около села Новодонецкое находятся до тридцати единиц бронетехники противника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина подготовила внутри РФ сеть диверсантов для терактов.
Татьяна Лаврова