Ходаковский заявил о захвате секретного оборудования ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Александр Ходаковский заявил, что ВС РФ захватили оборудование ВСУ канадского производства
ВС РФ удалось захватить оборудование украинских военнослужащих канадского производства, которое предназначено для выявления точек работы операторов дронов и определения их координат. Об этом командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на Востоке российские силы уже давно внедряют практику использования дистанционных антенн, а также управления бортами из укрытия.
Он уточнил, такая мера необходима для того, чтобы при установлении местоположения операторов можно было подавить точку, используя огневые средства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС.
«У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», - отметил Ходаковский.
Он уточнил, такая мера необходима для того, чтобы при установлении местоположения операторов можно было подавить точку, используя огневые средства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС.
Татьяна Лаврова