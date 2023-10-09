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«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила признание Украины о атаках на Запорожскую АЭС

Захарова: Признание Украины в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН
09 октября 2023, 09:39
РИА Новости / Валерий Шарифулин

РИА Новости / Валерий Шарифулин

Признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передают «Известия».

Ранее Буданов признал, что ВСУ предприняли 3 попытки атаки и захвата Запорожской АЭС, которые успешно отбили российские силы.

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев», — заявила Захарова.

Кроме того, Захарова заявила, что Россия предоставляла подтверждения обстрелов, которые организовала Украина. Она также добавила, что ООН долго не могли определить направление атак по ЗАЭС.

По мнению Захаровой, слова главы ГУР Украины должны отрезвить население стран НАТО и продемонстрировать вранье в отношении России о возможности применении ядерного оружия.

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СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
BI: ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиабомбами
09 октября 2023, 09:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщает Business Insider.
В материале издания сообщается, что на месте падения авиационных бомб остаются кратеры, размеры которых позволяют закопать в них танк или несколько автомобилей. Отмечается, что УАБ, которые используют ВС РФ, отличаются повышенной точностью по сравнению с обычными фугасными авиационными бомбами.

Ранее сообщалось, что «Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях. 

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#вс рф
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
09 октября 2023, 09:27

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Об этом рассказал командир взвода операторов БПЛА в беседе с РИА Новости.

«На Южнодонецком направлении после штурма укрепленного района противника вооруженные силы ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное», — рассказал собеседник агентства.
Впоследствии чего было принято решение об ударе артиллерии для уничтожения живой силы противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
#минобороны рф
#военные
#армия
#солдаты
#всу
#зеленский
#контрнаступление
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На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
09 октября 2023, 08:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта, пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
 
«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.
Расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют огневое прикрытие, ликвидируя плановые и внеплановые цели.
 
«Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВС», - поясняют в Минобороны.
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Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
09 октября 2023, 08:30

Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи Украине.
Такое мнение опубликовано в газете Tribune India. Издание считает, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу. Миф о том, что ВСУ находятся на пороге нанесения серьезного удара, разоблачен. Неудачи киевского контрнаступления разочаровали сторонников президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Это делает его опасным человеком, который похож на «раненого тигра».
 
Tribune India предполагает, что киевское правительство способно спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах. И всё это, чтобы обвинить РФ в эскалации конфликта.
 
Также в статье сказано, что украинские политики в отчаянии могут предпринять попытку покушения на президента РФ Владимира Путина и других российских политиков.

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#владимир зеленский
#украина
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«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
09 октября 2023, 08:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

«Ростех» поставил в войска акустическое оборудование, которое работает в экстремальных условиях.
«Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях. Данная технология работает в условиях быстроменяющегося боевого пространства.
 
УГС-1- это портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию способно, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.
 
Разработку можно использовать для обеспечения связи в грузовом транспорте, в гражданских целях, чтобы обеспечить беспроводной связью водителей пассажирского транспорта с диспетчером.
 
УГС-1 функционирует в закрытых зонах с тяжёлыми условиями эксплуатации. Устройство работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа составит не менее 15 тысяч часов.

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#сво
#оружие
#ростех
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«Поддержка дает трещину»: В Германии раскрыли смертельную схему для Украины
Zeit: Альянс сторонников Украины дает трещины, пока Россия наращивает вооружения
09 октября 2023, 07:48

Фото: istock / Photoboyko

Альянс западных сторонников Украины начинает давать трещины, пока Россия пополняет свои запасы вооружений. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

В публикации указано, что российская армия достаточно быстро восполняет нехватку вооружений, чем ранее ожидалось. И чем дольше Украина не может достигнуть результатов, тем больше времени понадобится ее собственной экономике и армии на перевооружение. При этом, проблемы и кризисы в Евросоюзе и США приведут к снижению оказываемой поддержки.

Как отмечает Zeit, медлительность стран НАТО в поставках Украине военной техники позволила РФ выиграть время и адаптироваться в текущей ситуации.

«Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности», — сообщается в материале газеты.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#мид рф
#нато
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Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Савчук: Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
09 октября 2023, 05:10

Фото: Минобороны РФ

ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в публикации.

Савчук добавил, что потери украинской армии составили около 50 бойцов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
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В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
09 октября 2023, 02:42

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесён близ населенного пункта Золотая Нива в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#сво
#всу
#удар
#бпла
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Буданов: Спецназ Украины трижды безуспешно пытался захватить Энергодар и ЗАЭС
09 октября 2023, 01:42

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.
Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

Ранее  председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. 

Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.

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#запорожская область
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