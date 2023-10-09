«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила признание Украины о атаках на Запорожскую АЭС

РИА Новости / Валерий Шарифулин
Признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передают «Известия».
Ранее Буданов признал, что ВСУ предприняли 3 попытки атаки и захвата Запорожской АЭС, которые успешно отбили российские силы.
«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев», — заявила Захарова.
По мнению Захаровой, слова главы ГУР Украины должны отрезвить население стран НАТО и продемонстрировать вранье в отношении России о возможности применении ядерного оружия.
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Алина Юрчак