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«Это хорошая новость. По крайней мере, теперь эти танки никто не перепродаст, и это хорошо», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Явный удар по НАТО. Похоже, что много танков было уничтожено. Этот конфликт закончится, когда не останется ни одного украинского солдата», - подытожил третий.
Напомним, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после провала украинского наступления российская армия освободит Одессу и Харьков. По мнению эксперта, после неоднократных наступательных операций Вооруженных сил Украины, Россия сможет разбить противника в Одессе и Харькове, поразив украинцев высокоточными ракетами, артиллерий и беспилотниками.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Живов отметил, что пока что все попытки ВСУ наступать с треском провалились, а интернет заполонили фото и видео с полыхающей западной техникой.