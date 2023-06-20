ICTV: В Черкасской области Украины гремят взрывы и работает ПВО

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В регионе, как и на большей части страны, вновь объявлена воздушная тревога
Взрывы прогремели в Черкасской области Украины, сообщает сайт новостной службы украинского телеканала ICTV. Согласно данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), в регионе работают системы противовоздушной обороны.
Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье.
Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье.
Артем Путинцев