«Играют в видеоигру и собирают бонусы»: На Украине осознали истинное отношение США к СВО

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Украинские военные жалуются, что Запад воспринимает конфликт в стране как видеоигру, пишет The Washington Post.
Такой вывод украинцы сделали на фоне поставок старого оружия, которые, к тому же, идут крайне медленно.
Он также отметил, что у Вооруженных сил Украины создается впечатление, что для США украинский конфликт - это лишь видеоигра.
Ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk.
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«Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно», - прокомментировал ситуацию офицер, пожелавший остаться анонимным.
Ранее врио министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что на Украину будут произведены поставки боеприпасов 105 и 155 калибров, крупнокалиберных пулемётов и шести новых зенитных ракетных установок Hawk.
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Евгения Парфентьева