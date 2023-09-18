Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ

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Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал контрнаступление Вооружённых сил Украины, отметив огромные потери среди солдат. Об этом он написал в соцсети X.
«Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск.Таким образом Маск прокомментировал серию постов бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления. Также он добавил, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что практически не видны на карте.
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