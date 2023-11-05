Independent: ВСУ планируют зимой масштабную атаку дронов на регионы России

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют осуществить масштабную зимнюю атаку БПЛА на регионы России. Об этом рассказал британскому изданию Independent курирующий подобные атаки начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба украинской армии Сергей Баранов.
«Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными», — заявил Баранов журналистам.По его словам, на Украине сейчас собраны одни из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире.
Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
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