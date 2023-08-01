Индийское издание Hindustan Times: Путин смеется последним

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Индийское издание Hindustan Times сообщило, что российские бойцы захватили украинскую БМП CV90 шведского производства. Обозреватели агентства назвали статью: «Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией».
Машина шведского производства стала первой БМП, которую удалось захватить российским военнослужащим после немецких и американских танков.
Издание сопроводило статью видеосюжетом, на котором ВС РФ стот на фоне шведской машины. БМП повреждено в результате попадания ракеты. В броне машины виднеется дыра в броне.
Ранее сообщалось, что российские бойцы захватили французский колесный танк на Запорожском направлении практически без повреждений.
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Издание сопроводило статью видеосюжетом, на котором ВС РФ стот на фоне шведской машины. БМП повреждено в результате попадания ракеты. В броне машины виднеется дыра в броне.
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Анастасия Крестьянова