Индийское издание Hindustan Times: Путин смеется последним

Военнослужащие российской армии предотвратили восемь попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив при этом более 100 боевиков. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.