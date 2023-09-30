InfoBRICS: Пентагон в панике из-за катастрофы западного оружия на Украине

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Иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.
Военный эксперт констатировал в заключение, что западные эквиваленты советской военной техники эффективны, а еще более того эффектны, только на «военных парадах моды» в Голливуде.
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Александр Бойцов