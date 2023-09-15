Иностранные наемники на Украине убивают друг друга из-за мелких ссор

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Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов. Об этом пишет Telegraph.
В публикации говорится, что на Украине полиция тело наемника из Великобритании Дэниела Берка, который в прошлом году пополнил ряды украинской армии, однако в конце августа пропал. Кроме того, тело еще одного британского наемника Джордана Чедвика было найдено в конце июня.
По его словам, в случае с пропажей Берка правоохранители рассматривают версию о споре из-за денег и транспорта. В случае же с Чедвиком предполагается, что британец во ходе мелкой ссоры или во время воинской церемонии «посвящения», когда все пошло не по плану.
Наемники, служащие в ВС Украины, жалуются на отсутствие какого-либо отбора на службу. По их словам, это позволяет попасть в ряды украинской армии «злоумышленникам».
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«Товарищи в рядах ВСУ опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами», — отмечает автор.
Наемники, служащие в ВС Украины, жалуются на отсутствие какого-либо отбора на службу. По их словам, это позволяет попасть в ряды украинской армии «злоумышленникам».
«Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем», — цитирует издание слова одного из наемников.
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Диана Аванесян