Иностранных наёмников селят на съёмных квартирах, боясь российских ударов

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Иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, селят в Славянске на съемных квартирах, в страхе от ударов российских ракет, об этом рассказал пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзев интервью для «РИА Новости».
Чубетидзев заявил, что иностранных наёмников размещают на съёмных квартирах, а место сбора военных командиры сообщают практически непосредственно перед встречей. Пленный считает, что так происходит из-за страха российских ракетных ударов, которые могут прилететь по месту дислокации иностранных наёмников.
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