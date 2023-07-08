Иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины

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«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам. На этой фотографии мы видим людей явно не славянской внешности, но с нашивками Украины», - прокомментировал ситуацию Лебедев.
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