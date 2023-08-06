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Инструкторы НАТО из Дании и Великобритании проводили тренировки для украинских военных на базе бригады «Азов»*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документы датского посольства в Киеве.
Несмотря на то что финансирование бригады со стороны США было прекращено из-за утверждений о связях формирования с неонацизмом, тренировка продолжалась. Согласно документам, дипломатическая миссия Дании в Киеве сообщила украинскому Министерству обороны о приезде шести инструкторов в Бердянск и Урзуф. Также утверждается, что в Украине находились британские инструкторы из программы Operation Orbital.
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Артем Кузьмин