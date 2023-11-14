Фото: iStock/VITALII_MIKHAILIUK
Инструкторы НАТО и ФБР целенаправленно готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одной из сотрудниц спецслужб Луганской народной республики (ЛНР).
«Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются», — рассказала сотрудник спецслужб.
При этом она отметила,что специалисты Североатлантического альянса и Федерального бюро расследований работали как с беспородными животными, так и с породистыми собаками.
Ранее в Северодонецке неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.
Читайте также:
В ЛНР пресекли уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР
Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией
Артем Путинцев