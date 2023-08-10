Инструкторы НАТО не имеют необходимого опыта для подготовки ВСУ

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Западные инструкторы не имеют необходимого опыта ведения боевых действий на открытой местности, и они не в состоянии дать качественную подготовку украинским военным исходя из специфики конфликта. Так считает обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.
«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», — говорится в статье.
Уточняется, что военные НАТО могут обучить украинских военных только базовому курсу. При этом основной их подготовкой занимается Киев. Происходит это из-за непонимания западными солдатами специфики боевых действий на Украине.
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Элина Позднякова