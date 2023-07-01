Интенсивность обстрелов Белгородской области ВСУ снизилась

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Губернатор Гладков сообщил, что украинские войска за сутки выпустили 23 снаряда по территории Белгородской области
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, передает РИА Новости.
Уточняется, что количество обстрелов практически в 4 раза меньше, чем днем ранее. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет. Обстрелы были зарегистрированы в трех приграничных муниципалитетах.
Гладков дополнил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 7 артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый.
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Уточняется, что количество обстрелов практически в 4 раза меньше, чем днем ранее. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет. Обстрелы были зарегистрированы в трех приграничных муниципалитетах.
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Екатерина Коршунова