Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за российских «Ланцетов»

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Польская самоходная артиллерийская установка Krab наиболее часто становится объектом атак дронов-камикадзе и жертвой артиллерийского огня. Особым проклятием для САУ стал российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3», удара боеголовки которого броня самоходки просто не выдерживает.
Из-за этого украинским военным приходится вручную переделывать САУ, чтобы защитить их от атак российских беспилотников. Солдаты ВСУ приваривают на самоходки дополнительную защиту, напоминающую железную клетку. Это позволяет уберечь гаубицу от мгновенного разрушения брони и дает экипажу время эвакуироваться. Таким образом, жизнь САУ продлевается, хотя, как правило, ненадолго.
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Александр Бойцов