Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta
По словам бывшего военнослужащего ВСУ, у него не осталось никаких других вариантов, кроме как просить в подземном переходе гроши на пропитание. Именно такое будущее ждет всех тех борцов за «незалежность», которым посчастливится выжить во время кровавого и безнадежного контрнаступления Киева. Ведь все они для режима Зеленского — всего лишь пушечное мясо, одноразовый инструмент, который после использования безжалостно выбросят на улицу.
Читайте также:
На Украине анонсировали призыв в ВСУ 400 тысяч украинцев
Житель Артемовска рассказал о зверствах украинских военных
«Месиво из сухожилий и мышц»: Так медики описывают украинские больницы