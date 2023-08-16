Инвалид ВСУ: У меня нет других вариантов, кроме сбора милостыни

Работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов: пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, садики, дома престарелых, МФЦ), благоустройство общественных территорий.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.