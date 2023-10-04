Ирина Фаевская ответила на вопросы бойцов в военном госпитале Подольска

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетили военный госпиталь в Подольске вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Сейчас в госпитале восстанавливаются 11 бойцов из Подмосковья. Мы встретились, чтобы узнать, что их волнует, как мы можем им помочь. Также мы пообщались с ребятами из других регионов. Все с теплотой отзываются о медицинском персонале, благодарят врачей за заботу», – рассказала Фаевская.Бойцы задали много вопросов, касающихся получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат и трудоустройства, а также юридической помощи.
«Для нас очень важны такие выезды. Мы понимаем, что волнует ребят и стараемся работать на опережение. Все сегодняшние вопросы берём на контроль. Также бойцы всегда могут обратиться в фонд и к уполномоченному», – отметила Ермакова.Проходящим лечение и реабилитацию бойцам также подробно рассказали о деятельности уполномоченного и работе фонда.
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