«Искупил кровью»: за что Путин помиловал убийцу студентки, задушенную после истязаний

Фото: сайт Кремля
В России помилован мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной. Приговоренного к 17 годам заключения убийцу, отпустили на свободу спустя год за участие в СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится преступник в настоящее время, и что о его помиловании сказали в Кремле.
Убийство Веры Пехтелевой в Кемерово
23-летнюю Веру Пехтелеву жестоко убил ее бывший парень Владислав Канюс. В январе 2020 года экс-возлюбленный россиянки узнал о ее новых отношениях, когда она приехала к нему забрать свои вещи. Мужчина стал избивать девушку подручными предметами, резать ножом, а затем задушил проводом от утюга. На теле жертвы было обнаружено более 100 ран и ушибов. Канюс издевался над девушкой около шести часов. Перед смертью он ее изнасиловал.
Убийца девушки в 2022 году был осуждён Кемеровским областным судом к 17 годам лишения свободы. 27.04.2023 Канюс был помилован и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.
Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО
После того, как родители убитой девушки узнали о помиловании мужчины, они направили запрос в Ростовскую прокуратуру, чтобы узнать о его местонахождении. Однако в надзорном ведомстве сообщили только то, что 28.04.2023 года он был из колонии освобожден, судимость с него была снята.
Мать Веры Пехтелевой сообщила журналистам, что после указа о помиловании, Канюс должен был убыть в распоряжение ГУ ФСИН по Ростовской области, однако его там не оказалось. Через несколько месяцев, убитая горем мать увидела фотографии, на которых Канюс позировал в камуфляже с оружием в руках. Оказалось, что он находится в зоне проведения спецоперации.
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В Кремле объяснили помилование убийцы Веры ПехтелевойПомилование преступника, который жестоко расправился с молодой девушкой, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он заявил, что глава государства помиловал Канюса, потому что мужчина искупил свою вину на СВО.
По его словам, для помилования существует определенная процедура, к которой можно прийти двумя путями.
«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь. Есть второй — когда они искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю», — заявил Песков.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова