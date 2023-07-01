Испания передаст Украине танки Leopard

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Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что Испания передаст Украине 4 танка Leopard
Напомним, что глава испанского правительства Педро Санчес прибыл в субботу в Киев в первый день председательства Испании в Совете Европейского союза.
Политик написал в Twitter: «Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского». Также Педро Санчес подчеркивает, что Испания будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу.
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